EZB akzeptiert „Schrottpapiere“ als Sicherheit bei Kreditvergaben

Mit der Maßnahme soll gesichert werden, dass Banken in der Krise weiterhin Kredite vergeben können und sich der Abschwung nicht durch erschwerte Vergabe weiter verschärft. Das können sie aber nicht, wenn im Zuge der Krise die hinterlegten Sicherheiten herabgestuft werden. Im März hatte die EZB Käufe von Anleihen in Höhe von 750 Milliarden im März angekündigt. Sie knüpft oft enge Vorgaben an die Konditionen.