Expertenrunde beim wirtschaft tv Panel zieht Besucher an

Der 26. »Hamburger Börsentag« am Samstag war wieder Magnet für viele an Anleger- und Finanzthemen interessierte Besucher. So war auch der Albert-Schäfer-Saal der Hamburger Börse bis auf den letzten Platz belegt, als Moderator Mick Knauff im Rahmen des wirtschaft tv Panel mit seinen Gästen über den Markt und den Ausblick auf das Jahr 2024 gesprochen hat.