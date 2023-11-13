Expertenrunde beim wirtschaft tv Panel zieht Besucher an

Der 26. »Hamburger Börsentag« am Samstag war wieder Magnet für viele an Anleger- und Finanzthemen interessierte Besucher. So war auch der Albert-Schäfer-Saal der Hamburger Börse bis auf den letzten Platz belegt, als Moderator Mick Knauff im Rahmen des wirtschaft tv Panel mit seinen Gästen über den Markt und den Ausblick auf das Jahr 2024 gesprochen hat.
Zu den Diskutanten gehörten Doktor Holger Schmieding, Chefvolkswirt von der Berenberg Bank, Tino Leukhardt vom Gold-Handelshaus Metallorum und Honorarberater Sven Oertel. Schmieding sieht eine Chance für eine solide Entwicklung der Weltmärkte 2024, ebenso Oertel. Auch eine Jahresendrally läge im Bereich des Möglichen. Tino Leukhardt hingegen bewertete die Lage nicht so positiv, er sehe zu viele Krisenherde wie den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten ungelöst.
Der »Börsentag Hamburg« ist eine Messe für Privatanleger und Profis, die einmal im Jahr in der Handelskammer Hamburg stattfindet. Sie ist Deutschlands größte eintägige Finanz- und Anlegermesse und wird von Studierenden des Hanseatischen Börsenkreises der Universität zu Hamburg e.V. sowie mit Unterstützung der Börse Hamburg organisiert.