Experten geben Tipps zu Sachwertbeteiligungen

In der Mittagspause von 12 bis 13 Uhr können die Besucher die aufgesaugten Informationen entspannt verdauen. Weiter geht’s mit dem zweiten Themenblock „Markt und Modelle“ und geeigneten Kapitalanlagen für Privatanleger. Loipfinger stellt den Marktbericht der Sachwertebeteiligungen 2018 vor. „Publikumsgeschäft reloaded – Anleihen und offene Fonds für Privatanleger“ heißt das Thema des Vortrags von Matthias Weber, Leiter des Bereichs offene Fonds bei der KGAL Capital GmbH. Markus Müller, Hauptgeschäftsführer der Hannover Leasing GmbH & Co. KG, erklärt die Zusammenarbeit mit der innovativen Plattform Exporo, was die Großen vom Crowdinvesting lernen können und wie wichtig der Privatanleger für ein Immobilienunternehmen ist.