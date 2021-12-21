Experiment: Bill Gates will das Klima hacken

Die mittels Geoengineering vorgenommenen Erdmanipulationen werden allerdings von wissenschaftlicher Seite nicht immer positiv betrachtet, sondern mitunter als gewagte Experimente angesehen. Gates selbst hält eigentlich wenig vom Geoengineering. Auf die Frage, warum er sich dennoch in einem dieser Projekte engagiere, antwortete der Microsoft-Gründer gegenüber dem »Handelsblatt«, dass seine Motivation in der Dringlichkeit der Situation begründet liege. Der Klimawandel könne zum Abschmelzen des Permafrostbodens, zur Abschwächung der Meereszirkulation oder dem Kollaps von Gletschern führen. »Wenn dem so ist, dann wird die ganze Welt nach Mittel zur Kühlung suchen«, sagte er dem »Handelsblatt«.