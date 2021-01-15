Ex-Starbucks-Chef soll China helfen

Im Zuge der „America First“-Politik hatte der scheidenden Präsidenten Donald Trump einen Handelsstreit mit China begonnen. Vor allem das hohe US-Handelsdefizit mit China kritisierte er und war China unfaire Handelspraktiken vor. Es folgten in dem jahrelangen Konflikt, massive gegenseitige Strafzölle. Durch die gestiegene Nachfrage nach Elektronik- und Medizinprodukten seit Beginn der Corona-Pandemie, stieg das Handelsdefizit sogar noch weiter an.