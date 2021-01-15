Ex-Starbucks-Chef soll China helfen

Chinas Präsident Xi Jinping möchte die Handelsbeziehungen zwischen China und den USA verbessern und wendet sich dafür an Howard Schultz, den früheren Chef der US-Kaffeehauskette Starbucks. Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, dass Xi in einer Antwort auf das Schreiben von Schultz um eine weiter „positive Rolle“ des US-Milliardärs „bei der Förderung der chinesisch-amerikanischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen“ bat.
Im Zuge der „America First“-Politik hatte der scheidenden Präsidenten Donald Trump einen Handelsstreit mit China begonnen. Vor allem das hohe US-Handelsdefizit mit China kritisierte er und war China unfaire Handelspraktiken vor. Es folgten in dem jahrelangen Konflikt, massive gegenseitige Strafzölle. Durch die gestiegene Nachfrage nach Elektronik- und Medizinprodukten seit Beginn der Corona-Pandemie, stieg das Handelsdefizit sogar noch weiter an.
In dem Brief sagt Xi dem US-Milliardär Schultz zu, dass Unternehmen aus der ganzen Welt, darunter auch Starbucks und andere US-Unternehmen, zukünftig einen größeren Entwicklungsraum in China geboten bekommen werden. Starbucks selbst betreibt in China mehr als 4.700 eigene Läden.