EU verbietet Barzahlungen über 10.000 Euro

Bald sind in der EU keine Barzahlungen über 10.000 Euro mehr erlaubt. Dieser Beschluss wurde nun von den Unterhändlern von Europarlament und Mitgliedsstaaten festgelegt, wie der Europäische Rat mitteilte. Zusätzlich solle verdächtiges Verhalten gemeldet und bei regelmäßigen hohen Barzahlungen ebenfalls die Identität des Kunden überprüft werden. Auch sollen die Bankgeschäfte von Personen mit mehr als 50 Millionen Euro sowie Kryprowährungen strenger überwacht werden. Die neuen Regeln sollen dazu dienen Geldwäsche zu verhindern und seien laut Eero Heinäluoma, dem Verhandlungsführer im Europaparlament, »längst überfällig«.