EU verabschiedet Gesetz zu KI-Regulierung

Vorgesehen ist unter anderem eine Kennzeichnungspflicht: Entwickler sollen mit Künstlicher Intelligenz erzeugte Texte, Töne und Bilder markieren, um Menschen nicht in die Irre zu führen. Für risikoreiche Anwendungen sollen verschärfte Vorschriften gelten, unter anderem für die Gesichtserkennung an Bahnhöfen, Flughäfen oder anderen öffentlichen Orten. Nötig ist künftig eine richterliche Anordnung. Die Bundesregierung setzte sich auf EU-Ebene nach eigenen Angaben zudem mit dafür ein, sogenannte Allzweck-KI wie den Chatbot ChatGPT nicht als Hochrisiko-Anwendung einzustufen, berichtet die »tagesschau« auf ihrer Onlineplattform.