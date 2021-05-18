EU und Indien nehmen erneut Handelsgespräche auf

Indien ist für europäische Unternehmen von großem Interesse – es ist ein riesiger Markt und hat enormes Wachstumspotenzial. Bisher hemmen aber Zölle und andere Handelsbeschränkungen die Wirtschaftsbeziehungen. Jetzt haben sich die EU und Indien in Porto auf die Wiederaufnahme der 2013 gestoppten Gespräche über ein Freihandelsabkommen verständigt. »Ich freue mich darauf, die Verhandlungen neu zu starten«, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zwischen der EU und Indien gebe es enge Beziehungen, aber auch viel unausgeschöpftes Potenzial.
Indien ist mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt nach China, aber für die EU zuletzt nur der zehntgrößte Handelspartner gewesen. 2007 begannen beide Seiten mit Diskussionen über ein breit angelegtes Handels- und Investitionsabkommen, bei dem es auch um mehr Marktzugang und weniger Zölle ging. Doch mehrere Unstimmigkeiten wie indische Zölle auf Autos und Wein sowie Arbeitsmarktbeschränkungen für Inder durch die EU brachten die Verhandlungen 2013 zu einem Ende.