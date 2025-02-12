EU kündigt entschlossene Reaktion auf neue US-Zölle an

Die EU-Mitgliedstaaten haben bereits Zölle von bis zu 50 Prozent auf US-Importe im Wert von 4,8 Milliarden Euro genehmigt und könnten diese zeitnah umsetzen. Betroffene Produkte könnten unter anderem Bourbon-Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder und Motorboote sein. EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič betonte die Bereitschaft zum Dialog. Er sagte, die EU sei einem konstruktiven Dialog verpflichtet und sei bereit für Verhandlungen.