EU-Kommissionspräsidentin: Mehr Unabhängigkeit und Solidarität

Ein weiteres Ziel sei die Sicherung zukunftsträchtiger Rohstoffe wie Seltene Erden, die derzeit zu 90 Prozent von China kontrolliert werden. »Wir werden an strategischen Projekten entlang der gesamten Lieferkette arbeiten – von der Gewinnung bis zur Veredelung, von der Verarbeitung bis hin zum Recycling. Und wir werden dort strategische Reserven aufbauen, wo das Angebot knapp ist«, sagte von der Leyen, »Daher verkünde ich heute ein europäisches Gesetz zu kritischen Rohstoffen.« Dass solche Maßnahmen für mehr Unabhängigkeit funktionieren, habe die Europäische Batterie-Allianz gezeigt, ebenso wie das Europäische Chip-Gesetz. Die erste europäische Chip-Gigafabrik soll in den kommenden Monaten an den Start gehen.