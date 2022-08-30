Ethereum will den Stromverbrauch beim Minen um 99,95 Prozent senken

Aber was genau wird sich bei Ethereum ändern? Transaktionen auf der Ethereum Blockchain müssen aufgrund der Dezentralität überprüft werden. Hinter dieser Überprüfung stehen die sogenannten Miner. Sie erhalten für jede Überweisung eine Ether-Provision, was sehr lukrativ sein kann, denn dabei entstehen neue Münzen, die die Miner dann schürfen. Wer diesen »Proof-of-Work« ausführen darf, wird in einem Wettbewerb entschieden. Der Rechner des Miners muss ein mathematisches Rätsel lösen, der schnellste bekommt den Zuschlag. Dazu ist eine hohe Rechnerleistung notwendig, was den hohen Stromverbrauch erklärt, denn um den Zuschlag kämpfen viele Miner aus der ganzen Welt. Künftig sollen die Aufträge per Zufall vergeben werden. Voraussetzung ist, dass Bewerber mindestens 32 Ether besitzen. Die Chancen vergrößern sich, je mehr Ether man hat. Mit diesem Verfahren sollen Stromverbrauch und Emissionen gesenkt werden.