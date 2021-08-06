Es ist offiziell: Rihanna ist die reichste Sängerin der Welt

Das künstlerische Multitalent Rihanna, die eigentlich Robyn Fenty heißt, gehört ab sofort zum Club der Milliardäre. Mit einem Vermögen, dass sich laut »Forbes« auf 1,7 Milliarden Dollar beläuft, ist die 33-Jährige jetzt die reichste Sängerin der Welt. Im Entertainment-Bereich ist nur die US-Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey noch reicher. Doch nicht ihr Gesangstalent oder ihr Engagement als Schauspielerin katapultierten Rihanna an die Spitze der weiblichen Top-Verdiener, sondern ihr Gespür als Unternehmerin. Laut »Forbes« ist ihre 2017 gegründete Kosmetiklinie »Fenty Beauty« ganze 2,8 Milliarden Dollar wert. Mit 1,4 Milliarden Dollar gehören 50 Prozent der Anteile der Pop-Queen, die andere Hälfte befindet sich im Besitz des französischen Luxusgüterkonzerns Moët Hennessy – Louis Vuitton (LVMH).