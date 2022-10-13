Es gibt noch viel Unkenntnis über Kryptowährungen

Die Umfrage hat auch ergeben, dass die Befragten in Schwellenländern offener gegenüber Kryptowährungen sind und Befragte aus Industriestaaten skeptischer sind. »Der starke Meinungsunterschied zwischen aufstrebenden und entwickelten Märkten zeigt, wie wichtig es für Finanzdienstleistungsunternehmen ist, am Puls der Krypto-Meinung unter den Verbrauchern zu bleiben und ihre Botschaft richtig zu vermitteln«, wird Toluna-SEA Christine Tan zitiert. Die Aufklärung über Kryptos sei von entscheidender Bedeutung, daran müssten viele Anbieter arbeiten, damit die Menschen verstehen, warum sie in Kryptowährungen investieren sollten oder eben nicht.