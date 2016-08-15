ERFOLG Magazin: Der neue Titel aus dem Backhaus Verlag

Backhaus freut sich: „Die ersten Kommentare und Kritiken, die wir vernommen haben, sind großartig. Die Themenauswahl und die Persönlichkeiten, die wir im Heft haben, haben bisher alle überzeugt. Muss auch, wir haben gut sechs Monate am Pilotheft gearbeitet.“ Stories und Interviews mit Persönlichkeiten wie Robin Schulz, Richard Branson, Arnold Schwarzenegger, Dirk Nowitzki, Oliver Kahn, Eckart von Hirschhausen, Jürgen von der Lippe, Carsten Maschmeyer, Sky du Mont und vielen mehr machen das erste Heft zu einer spannenden Reise in die Welt des Erfolgs.