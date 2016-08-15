Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Panorama

ERFOLG Magazin: Der neue Titel aus dem Backhaus Verlag

2 Min.

Von 
15.08.2016
©Verleger Julien Backhaus freut sich über den neuen Titel ERFOLG
Verleger Julien Backhaus hat mit dem Backhaus Verlag nach Jahren wieder ein neues Magazin auf den Markt gebracht. Das neue ERFOLG Magazin ist so gar nicht konventionell. Trotzdem glaubt man damit den Zeitgeist zu treffen. „Wir versuchen immer, spannende Produkte zu bauen. Zuletzt sind uns mit dem Sachwert Magazin und dem Sender Wirtschaft TV große Erfolge gelungen. Aber wir bringen keine Ladenhüter raus, daher hat es fünf Jahre gedauert, bis ERFOLG endlich raus kam“, sagt Verleger Julien Backhaus.
Im ERFOLG Magazin geht es weniger um Wirtschaft, als vielmehr um die ganze Welt des Erfolgs: Beruf, Kommunikation, Stories, Interviews, Fähigkeiten, Beziehungen, Vermögen, Leben. Viele Themen, die eine breite Zielgruppe ansprechen sollen.

Backhaus freut sich: „Die ersten Kommentare und Kritiken, die wir vernommen haben, sind großartig. Die Themenauswahl und die Persönlichkeiten, die wir im Heft haben, haben bisher alle überzeugt. Muss auch, wir haben gut sechs Monate am Pilotheft gearbeitet.“ Stories und Interviews mit Persönlichkeiten wie Robin Schulz, Richard Branson, Arnold Schwarzenegger, Dirk Nowitzki, Oliver Kahn, Eckart von Hirschhausen, Jürgen von der Lippe, Carsten Maschmeyer, Sky du Mont und vielen mehr machen das erste Heft zu einer spannenden Reise in die Welt des Erfolgs.

Und Backhaus verspricht, dass auch die nächsten Hefte Kracher werden. Mehr auf www.erfolg-magazin.de

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben