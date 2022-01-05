Erfolg für Apple: Unternehmenswert steigt über drei Billionen US-Dollar

Als erstes börsennotiertes Unternehmen der Welt hat Apple einen Wert von drei Billionen US-Dollar erreicht: Das übersteigt die Wirtschaftsleistung Großbritanniens. Noch Ende 2021 lag der Börsenwert bei 2,91 Billionen US-Dollar. Doch was hat zu Apples Erfolg geführt?
Apple zählt mit seinem Angebot an Produkten zur digitalen Vernetzung zu den Gewinnern der Pandemie. Gerade die Tablets seien in vielen vom Lockdown betroffenen Ländern genutzt worden, erklärte Apple-CEO Tim Cook anlässlich der Bekanntgabe der Quartalszahlen bereits im Juli 2021. Auch Craig Erlam, Marktanalyst beim Brokerhaus OANDA, lobte verschiedenen Medien nach die »fantastische Produktpalette« mit der sich der Konzern langfristig gegenüber seinem Konkurrenten Microsoft durchsetzen konnte. Microsofts Wert lag Ende des Jahres bei 2,53 Billionen US-Dollar. Bereits im August 2018 hatte der Apple als erster US-Konzern einen dreizehnstelligen Börsenwert erreicht.
An der Börse wird solch ein nachhaltiger Erfolg belohnt: 2021 verzeichneten Apples Aktien eine Zunahme von 34 Prozent und erreichten hierdurch den achtbesten Wert im Dow Jones. Kleinere Schwierigkeiten, wie eine weltweite Chip-Knappheit und weitere Lieferengpässe sowie pandemiebedingte Ausfälle in der Produktion, zeigten sich allenfalls als Dämpfer und konnten das Unternehmen allerdings nicht von seinem generellen Erfolgskurs abbringen. Auch in diesem Jahr spart Apple nicht mit Innovationen: Neben einem iPhone 14 könnte der Anbieter das lang ersehnte erste AR/VR-Headset vorstellen.