Erfolg für Apple: Unternehmenswert steigt über drei Billionen US-Dollar

Apple zählt mit seinem Angebot an Produkten zur digitalen Vernetzung zu den Gewinnern der Pandemie. Gerade die Tablets seien in vielen vom Lockdown betroffenen Ländern genutzt worden, erklärte Apple-CEO Tim Cook anlässlich der Bekanntgabe der Quartalszahlen bereits im Juli 2021. Auch Craig Erlam, Marktanalyst beim Brokerhaus OANDA, lobte verschiedenen Medien nach die »fantastische Produktpalette« mit der sich der Konzern langfristig gegenüber seinem Konkurrenten Microsoft durchsetzen konnte. Microsofts Wert lag Ende des Jahres bei 2,53 Billionen US-Dollar. Bereits im August 2018 hatte der Apple als erster US-Konzern einen dreizehnstelligen Börsenwert erreicht.