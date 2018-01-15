Enttäuschung für Sparer: Keine Zinswende in Sicht!

Das Leiden der deutschen Sparer geht auch im laufenden Jahr weiter. Davor warnt der oberste Banken- und Finanzaufseher Felix Hufeld. Demnach werde es auch in 2018 keine Zinswende geben. Damit bleiben die Guthabenzinsen für Sparer weiterhin im Keller. Bei einigen Banken und Kreditinstituten werden sogar Strafzinsen auf Bankguthaben fällig. Weil gleichzeitig die Inflation bei mittlerweile bei fast zwei Prozent liegt, verliert damit das Ersparte an Kaufkraft.
Dennoch werde es die ersten Anzeichen für einen Richtungswechsel bei der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank geben, so Hufeld. Die meisten Experten rechnen mit der ersten Zinserhöhung in 2019. Gleichzeitig erwartet der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, dass es jemals wieder hohe Garantiezinsen auf neu abgeschlossene Lebensversicherungen geben werde.
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