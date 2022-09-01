Energiewende: Deutsches CO2 soll vor Norwegen gespeichert werden

Laut Klimaschutzgesetz soll Deutschland bis 2040 CO2-neutral werden. Doch bei der Herstellung von Zement, Glas oder Aluminium lässt sich der Ausstoß von gebundenem Kohlendioxid nicht vermeiden. Der deutsche Energiekonzern Wintershall Dea und der norwegische Energieriese Equinor planen laut eines Berichts des Onlineportals der »FAZ«, diese Treibhausgase durch eine 900 Kilometer lange Pipeline von der Nordseeküste zu den unterseeischen Speicherstätten vor Bergen und Stavanger zu leiten. Die Industriebetriebe, die diese Treibhausgase produzieren, sollen über ein Rohrnetz direkt mit der Pipeline verbunden werden.