Verrückt: Elon Musk schießt Rakete mit einem Tesla ins All

Er zählt zu den verrücktesten Unternehmern der Welt. Tesla-Chef Elon Musk ist bekannt für seine Visionen und seine außergewöhnlichen Ideen. Dadurch halten ihn manche für einen Spinner. Für andere ist er ein einzigartiger Visionär, den die Welt unbedingt braucht. Neben seinem Elektroautoprojekt und Flammenwerfern betreibt Musk auch ein privates Raumfahrtunternehmen. Ziel von „Space X“ ist es, den Mars zu bevölkern und dort eine Stadt zu errichten.