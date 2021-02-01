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Elon Musk outet sich als Bitcoin-Anhänger – Kurs schießt nach oben

1 Min.

Von 
01.02.2021
Elon Musk outet sich als Bitcoin-Anhänger – Kurs schießt nach oben
©Depositphotos.com / ChinaImages & strelok

Ob Elon Musk einen Plan hat und neue Investitionen ins Visier nimmt oder ob es dafür einen anderen Grund gibt, ist unklar. Nichtsdestotrotz hat es Elon Musk mit einer kleinen Änderung seiner Twitter-Biografie geschafft, den Kurs der Kryptowährung Bitcoin innerhalb kürzester Zeit nach oben zu treiben. Aktuell steht in seiner Twitter-Biografie nur noch der Hashtag #bitcoin. Das scheint auch vielen Bitcoin-Investoren, die zu seinen rund 44 Millionen Followern gehören, aufgefallen zu sein und kurz danach stieg der Bitcoin-Kurs stark an. Innerhalb kürzester Zeit stieg der Kurs von ursprünglich 32.000 auf kurzzeitig 38.000 US-Dollar und liegt nun bei knapp 37.000 Dollar.

In der Social-Media-App Clubhouse sagte Musk, dass er ein Anhänger von Bitcoin sei und denke, dass die Krypowährung kurz vor der breiten Akzeptanz bei konventionellen Finanzleuten stehe, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

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