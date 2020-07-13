Elon Musk ist siebtreichste Person

Möglicherweise könnte Elon Musk die reichste Person der Welt werden. Diesen Platz nimmt der Amazon-CEO Jeff Bezos ein. Möglich könnte dies sein durch ein Vergütungspaket, dem Tesla-Aktionäre 2018 zugestimmt haben. Ende Mai gewährte Tesla Musk Aktienoptionen, die heute 1,8 Milliarden US-Dollar wert sind. Knapp 2 Monate später soll Musk noch einmal Aktienoptionen erhalten. Das Gehaltspaket von Musk enthält einen Plan, der ihm innerhalb von 10 Jahren, 20,3 Millionen Aktienoptionen ermöglichen könnte.