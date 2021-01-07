Elon Musk ist reichster Mensch der Welt

Schon Ende 2020 war Elon Musk dicht auf den Fersen des Amazon Chefs Jeff Bezos. Durch die Aktienoptionen, die Elon Musk von den Aktionären des Elektroautobauers Tesla bekommen hat, vermutete man schon früher, dass Musk der reichste Mensch der Welt werden würde. Nun ist es passiert und Musk hat Jeff Bezos an der Spitze abgelöst. Der Anstieg der Tesla Aktie um 4,8 Prozent hat Elon Musk an Bezos vorbeiziehen lassen. Zuerst darüber berichtete Bloomberg
, die auch den Billionaires Index herausgeben und die Vermögen anhand der Aktienwerte berechnen.