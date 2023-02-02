El Salvador ebnet den Weg für Bitcoin Bonds

Dabei handelt es sich um eine futuristische Stadt, die am Hang des Conchagua-Vulkans entstehen soll. Laut Bukeles Vision wird der Vulkan eines Tages die Energie liefern, um dort Bitcoin zu schürfen – ein Vorgang, der spektakulär »Vulkan-Mining« genannt wird. Die Realität sieht allerdings aktuell ernüchternd aus. Denn bisher sind nicht mal Ansätze einer Siedlung erkennbar. Wie die »Tagesschau« berichtet, halten es Beobachter für fraglich, ob dieser ambitionierte Plan überhaupt finanziert werden kann.