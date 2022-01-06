DZ Bank-Analyse zeigt: Deutsche Haushalte trotz Krise reich

Wie konnten die privaten Haushalte 2021 trotz Pandemie ein solches Gesamtvermögen aufbauen? Nach Ansicht des Leiters für Makroökonomik/Branchenresearch der DZ Bank Michael Stappel sei dies zu einem großen Teil auf ihre hohe Sparsamkeit zurückzuführen. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die auf der Seite der Bank veröffentlicht wurde. Einen großen Anlass zum Sparen gab 2021 die Pandemie. Dies lässt sich unter anderem an der Reisebereitschaft des letzten Jahres verdeutlichen: Nach Befragungen des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (dwif) sank diese im Vergleich zu den Jahren vor Covid-19. Zusätzlich zum Rückgang der geplanten Reisen mussten viele bereits gebuchte Urlaube und zahlreiche Reisen storniert werden. Die vierte Corona-Welle verpasste weiterhin dem Konsumverhalten der Deutschen einen Dämpfer.