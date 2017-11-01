Durchbruch: Handel an der weltgrößten Terminbörse

Abgerechnet werden die Future-Kontrakte wie viele andere Futures auch als Cash-Settlement. Also nur als Differenz-Abrechnung in Form einer Gutschrift oder als Belastung des Kontos. Die Berechnung des Futures soll sich auf einen Bitcoin-Basket beziehen, der die Kurse verschiedener Handelsplattformen zusammenfasst und einmal täglich berechnet werden soll. Die Futures sollen im vierten Quartal eingeführt werden.