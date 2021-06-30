Droht den Bürgern Boliviens bald ein Goldverbot?

Ein Vorrecht des Staates auf den Ankauf von Gold aus dem Inland – das könnte schon bald in Bolivien zum Gesetz werden. In dem südamerikanischen Land wird derzeit über einen Gesetzesentwurf beraten, nach dem die inländische Goldproduktion künftig zuerst der bolivianischen Zentralbank angeboten werden muss – gegen Steuererleichterungen und zu internationalen Preisen. Das berichten die Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Damit solle unter anderem gegen den illegalen Handel mit Goldbarren vorgegangen werden.