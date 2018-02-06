Dramatischer Absturz am Kryptomarkt!

Das weltweite Börsenbeben hat auch den Kryptomarkt erfasst. Auch am Dienstag rauschen die Kurse für alle digitalen Währungen in den Keller. Die bekannteste Kryptowährung, der Bitcoin, rutscht im frühen Handel erneut um 12 Prozent ab und fällt auf rund 6.000 Dollar. Noch im Dezember kostete eine Einheit fast 20.000 Dollar. Damit ist Bitcoin innerhalb von wenigen Wochen um 70 Prozent eingebrochen. Auch Bitcoin Cash (- 14 %), Litecoin (-14 %) und Ethereum (-16 %) verlieren weiter an Wert.