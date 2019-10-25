DKM 2019: Erfolgreiche Messetage für über 17.500 Messeteilnehmer

Besonders auf den erneuten Anstieg der Ausstellerzahlen ist man beim Veranstalter der DKM – die bbg Betriebsberatungs GmbH – stolz. Lag man im Jahr 2017 noch knapp unter der magischen Marke von 300 Ausstellern, waren in diesem Jahr die Standflächen nahezu ausverkauft. Ein Beleg dafür, dass der Maklermarkt ein wichtiger Vertriebskanal für die Finanz- und Versicherungswirtschaft ist.
Messechef Konrad Schmidt hob zudem das erfolgreiche Konzept der Themenparks hervor: „Der DKM ist es mit den insgesamt acht Themenparks gelungen, besondere Treffpunkte für Aussteller und Makler zu schaffen. Besonders die ‚Messeneulinge‘ fühlen sich hier wohl, können sie doch ohne großen Aufwand ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Unter den Ausstellern befindet sich auch eine Vielzahl an Start-ups. Diese sorgen für frischen Wind auf der Leitmesse und bringen uns als Veranstalter auch in Sachen Messekonzept immer weiter.“
Schmidt unterstrich zudem die Bedeutung des Maklermarktes: „Die Digitalisierung eröffnet der Branche – sei es Anbieter oder Vermittlerbetriebe – ganz neue Möglichkeiten. Makler und Gesellschaften sind gefordert, ihre Prozesse zu optimieren und dennoch die Bedeutung der menschlichen Empathie nicht zu unterschätzen – dem hybriden Maklergehört die Zukunft!“
Bildquelle: DKM