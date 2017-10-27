DKM 2017 – Die 21. DKM war ein voller Erfolg

Die beherrschenden Themen der DKM 2017 waren die Digitalisierung sowie die sich wandelnden Rahmenbedingungen der Branche. Die Organisatoren hatten Weitsicht bewiesen und das Rahmenprogramm auf die branchenaktuellen Themen abgestimmt. Aus diesem Grund waren die Kongresse „IDD“ sowie der Themenpark „InsurTech“ besonders gut besucht. Aber auch der Themenpark „Investment“ und auch der „FuturePark“, der in diesem Jahr Premiere hatte, erfuhren viel Zuspruch. In der Speaker’s Corner waren diejenigen Programmpunkte die größten Zuschauermagnete, die sich mit den zukünftigen Veränderungen der Branche beschäftigten. So verzeichneten das Streitgespräch zwischen FDP-Chef Christian Lindner und SPD-Politiker Peer Steinbrück sowie die Diskussionsrunden zum Thema „Garantien“ und „Zukunft der Lebensversicherung“ besonders viele Besucher.