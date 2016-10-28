DKM 2016: Information und Unterhaltung – Politik- und Branchenprominenz in der Speaker’s Corner

Neben dem flächenhaften Überblick über die Unternehmen und Lösungen der Branche zielte das Messekonzept einmal mehr darauf ab, alle Marktteilnehmer an einem Ort zusammenzubringen. „Die DKM hat auch in ihrer 20. Auflage nichts an Strahlkraft verloren. Fachbesucher und Aussteller haben uns gleichermaßen bestätigt, dass die DKM für sie der wichtigste Termin des Jahres ist. Denn die DKM bietet jedes Jahr eine einzigartige Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen. Darüber hinaus haben wir auch 2016 wieder ein Rahmenprogramm geboten, das sich der Themen annimmt, die die Branche bewegen“, so das Fazit von Messechef Dieter Knörrer, Geschäftsführer der bbg Betriebsberatungs GmbH.