DKM 2016: Information und Unterhaltung – Politik- und Branchenprominenz in der Speaker’s Corner

Neben dem flächenhaften Überblick über die Unternehmen und Lösungen der Branche zielte das Messekonzept einmal mehr darauf ab, alle Marktteilnehmer an einem Ort zusammenzubringen. „Die DKM hat auch in ihrer 20. Auflage nichts an Strahlkraft verloren. Fachbesucher und Aussteller haben uns gleichermaßen bestätigt, dass die DKM für sie der wichtigste Termin des Jahres ist. Denn die DKM bietet jedes Jahr eine einzigartige Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen. Darüber hinaus haben wir auch 2016 wieder ein Rahmenprogramm geboten, das sich der Themen annimmt, die die Branche bewegen“, so das Fazit von Messechef Dieter Knörrer, Geschäftsführer der bbg Betriebsberatungs GmbH.
Auch der Weiterbildungsaspekt nahm 2016 auf der DKM einen hohen Stellenwert ein: Insgesamt konnten sich die DKM-Fachbesucher in 19 Kongressen und 45 Workshops zu den Themen informieren, die für die Versicherungs- und Finanzbranche zurzeit relevant sind. Neu in das Weiterbildungsprogramm wurden in diesem Jahr die Kongresse „Ausschließlichkeit vs. Maklerschaft“, „Immobilienwirtschaft“, „Krankenversicherung“, „InsurTech“ sowie „Versicherungsberatung in Banken und Sparkassen“ aufgenommen. Die Rechnung ging für die Organisatoren auf: Alle Kongresse wurden gut besucht, die Veranstaltungsräume waren häufig überfüllt.
Abgerundet wurde das Rahmenprogramm der DKM wie in jedem Jahr durch eine hochkarätig besetzte Speaker’s Corner. Neben dem politischen Streitgespräch zwischen Dr. Norbert Röttgen und Gregor Gysi erwies sich vor allem der traditionelle Fußball-Talk am Donnerstagnachmittag als wahrer Besuchermagnet, bevor sich die Tore der diesjährigen DKM schlossen. Der Termin für die DKM 2017 steht aber bereits fest. Sie findet vom 24.10. – 26.10.2017 wieder in den Westfalenhallen Dortmund statt.
Bilder: bbg Betriebsberatungs GmbH