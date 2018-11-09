DIRK MÜLLER PREMIUM AKTIEN FONDS überzeugt die Anleger

Bei Zeiten medial kritisiert, heute einer der stabilsten und erfolgreichsten Fonds im deutschen Finanzmarkt: Deutschlands bekanntester Finanz- und Börsenexperte Dirk Müller und sein Team haben mit dem DIRK MÜLLER PREMIUM AKTIEN FONDS ein sehr erfolgreiches Konzept entwickelt. So steht der Fonds im laufenden Jahr gemäß Morningstar* mit einer Wertentwicklung von +8,36% auf Platz 1 unter 122 Fonds mit weltweitem Anlageschwerpunkt Aktien (Blend) deutscher Provinienz. Neben dem starken Aktienportfolio wirken sich die strategischen Absicherungen des Fonds auf die Gesamtmärkte positiv auf die Wertentwicklung des Fonds aus. So ist der Fonds aktuell, im Vergleich zum Markt von den Schwankungen an den Finanzmärkten kaum betroffen und hat eine vergleichsweise geringe Volatilität. Die Volatilität des DIRK MÜLLER PREMIUM AKTIEN FONDS lag seit Gründung im April 2015 nur bei insgesamt 8,2% im Vergleich zum MSCI World Value Net (€) in Höhe von 13,8%.