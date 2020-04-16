Dirk-Müller-Fonds wächst auf rund 500 Millionen EURO

Das Anlagevolumen des „Dirk Müller Premium Aktien Fonds“ stieg in der Corona-Krise weiter. Erst Mitte März hatte es 250 Millionen Euro überschritten und stand gestern bei rund 500 Millionen Euro. Innerhalb der vergangenen zwei Monate hat der Fonds sein Anlagevolumen damit sogar fast verdreifacht.

„Unsere Strategie ändert sich nicht und wir werden weiter mit größter Sorgfalt handeln. Weiterhin gilt es, das derzeitige Marktumfeld mit voller Konzentration und Fokussierung zu analysieren, um für unsere Anleger in diesen Tagen zumindest im Depot etwas Stabilität und Sicherheit zu haben“, erklärt Dirk Müller.

Foto: Dirk Müller