Digitaler Dollar: Pilotprojekte in den USA geplant

Gleich mehrere Pilotprojekte sind In den kommenden zwölf Monaten in den USA geplant, um die möglichen Vorteile einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) zu prüfen. Das kündigte am Montag die privatwirtschaftliche Initiative Digital Dollar Projekt an. Die Initiative wurde 2020 zur Unterstützung von Forschungen zu einer Digitalwährung in den USA gegründet. Dabei handelt es sich um ein partnerschaftliches Projekt der Unternehmensberatung Accenture und der gemeinnützigen Stiftung Digital Dollar Foundation. Zwar gebe es weltweit bereits zahlreiche Konferenzen und Artikel zu dem Thema auf Grundlage von Daten aus anderen Ländern, doch gebe es solche Daten noch nicht aus den Vereinigten Staaten, so Christopher Giancarlo, Mitgründer der Digital Dollar Foundation. Die angekündigten Pilotprojekte sollen umfangreiche Daten aus den USA erzeugen, um die dortige Debatte über die Möglichkeit eines digitalen Dollars anzureichern.