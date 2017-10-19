Dieses Startup macht Berliner Familie zu Millionären

Bekannt sind die beiden aus der Show „Die Höhle des Löwen“. Dort stellten sie 2015 ihre Lernapp „Math42“ vor. Das kam gut an und kurze Zeit später hatten sie ihre erste Finanzierungsrunde unter Dach und Fach. Der Verleger Michael Klett, dem der Bildungsverlag Klett gehört, stecke einen sechsstelligen Betrag in Math42. Ein Jahr investierte Klett weitere 500.000 Euro.