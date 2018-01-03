Dieser Tech-Milliardär wettet Hunderte Millionen auf Bitcoin

Thiel wurde in Frankfurt geboren und ist mit seinen Eltern im Alter von einem Jahr in die USA ausgewandert. In das Startup-Unternehmen Paypal investierte er schon sehr früh 280.000 Dollar und verkaufte seinen Anteil später für 55 Millionen Dollar. 2004 stieg er mit 500.000 Dollar bei Facebook ein. Diese Anteile hat er mittlerweile für mehr als eine Milliarde Dollar verkauft. Sein Gesamtvermögen wird auf rund 2,7 Milliarden Dollar geschätzt.