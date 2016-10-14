Die Folgen des BREXIT für die Britische Wirtschaft

Derweil hält die Regierung an ihrer Einschätzung fest, dass ein Abschneiden Großbritanniens vom EU-Binnenmarkt in den darauffolgenden 15 Jahren zu einem Abfall der Wirtschaftsleistung um 5,4 bis 9,5 Prozent im Vergleich zur Wirtschaftsleistung bei einem Verbleib in der EU aufweisen wird. In Euro ausgedrückt, könnte der öffentliche Sektor nach dem Brexit zwischen 42 und 73 Milliarden Euro weniger Einnahmen verzeichnen.