Die Anti-Greta aus Deutschland: Naomi Seibt

Ob die Strategie der rechten Lobbyisten verfängt, bleibt abzuwarten. Schädlich für ihr Image und Glaubwürdigkeit ist ein Antisemitismus, der alarmieren muss. Während sie sich selbst als ‚libertär‘ bezeichnet, nannte sie den Anschlag auf die Synagoge von Halle als „Inspiration“ – live vor rund 50.000 Zuschauern. „Die Deutschen stehen ganz unten, dann kommen die Moslems und oben steht eben der Jude als das Unterdrückungsmerkmal schlechthin.“ Konfrontiert von Reportern des ZDF-Magazin Focus sagte sie, wenn jemand das als antisemitisch auffasse, dann könne sie das nicht beeinflussen. Später fügte sie wenig originell hinzu, das Zitat sei aus dem Zusammenhang gerissen worden.