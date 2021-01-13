Deutsche Bank trennt sich von Donald Trump

Die New Yorker Signature Bank kündigte öffentlich an, alle Verbindungen zu Donald Trump und seinen Firmen zu kappen und fordert zusätzlich seinen Rücktritt als Präsident. Ein Unternehmenssprecher sagte am Montag, dass das Unternehmen zwei Familienkonten von Donald Trump, auf denen etwa 5,3 Millionen Dollar liegen, zu schließen. „Wir glauben, dass die angemessene Maßnahme der Rücktritt des Präsidenten der Vereinigten Staaten wäre, was im besten Interesse unserer Nation und des amerikanischen Volkes ist“, teil die Bank in einer Erklärung mit.