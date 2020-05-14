Deutsche Bank & Co verzocken 100 Millionen in Las Vegas

Solche ‚mortgage-backed securities‘ spielten die zentrale Rolle in der Finanzkrise, die 2007 ihren Lauf nahm und den Anlegeren einen Verlust von Billionen von Dollar bescherte. Bei dieser Anlageform treten die Banken als Mittelsmänner auf, in dem sie die Kredite wie Fonds zusammenschnüren und Anteile daran an Anleger verkaufen.