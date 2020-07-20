Der Vermögensverwalter Blackrock erzielt hohe Gewinne

Die gute Stimmung an den Finanzmärkten hat Blackrock, weltgrößter Vermögensverwalter, zu einem ausgezeichneten zweiten Quartal verholfen. Von April bis Ende Juni hat das Finanzunternehmen seinen Gewinn auf 1,2 Milliarden steigern können, das ist ein Zuwachs um 21 Prozent. Wie das Handelsblatt berichtet, konnte Blackrock, aufgrund der guten Stimmung, 100 Milliarden Dollar neues Geld von seinen Kunden einsammeln. Ende Juni verwaltete das Finanzhaus 7,3 Billionen Dollar.