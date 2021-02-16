Der türkische Finanzmarkt im Aufschwung

Die letzten acht Jahre verlor die Lira stetig an Wert – bis die Türkische Zentralbank seit November vergangenen Jahres korrigierend einschritt und den Leitzins drastisch anhob. Jetzt liegt der Leitzins mit 17 Prozent rund 2 Prozentpunkte über der Inflation. Am Montagmorgen erreichte die Währung zum ersten Mal seit einem halben Jahr einen Wert unterhalb von 7 Lira pro US-Dollar. Erst im November hatte dieser noch Wert bei bis zu 8,58 Lira pro US-Dollar gelegen. Ein Euro kostet nun statt 10,19 Lira nur noch 8,55 Lira.