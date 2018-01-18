Der Rohstoffmarkt rollt an: Rohstoff Experte im Interview

Zu jedem breit aufgestellten Depot gehören auch Rohstoffe als Anlageklasse. Denn wer sein Geld breit streut, streut auch das Risiko. Experten sprechen in dem Zusammenhang auch von Klumpenrisiko wenn eine Anlageklasse zu stark gewichtet ist. In der September Ausgabe des Sachwert Magazins war der auf Rohstoffe spezialisierte Finanzmarktanalyst Andreas Kroll noch zurückhaltend, ob eine breite Rohstoffhausse in den Startlöchern steht. Drei Monate später schätzt er die Marktsituation nun deutlich positiver ein. Grund für uns nachzuhaken.

Herr Kroll, Sie rechnen schon bald mit dem Beginn einer Rohstoffhausse, auch oder gerade wegen des Hypes um Elektroautos. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?

Die Rohstoffhausse läuft bereits erfolgreich an. Seit Juli 2017, mit dem Anstieg des Ölpreises, ist sie in fast allen Bereichen dieses vielfältigen Marktes angekommen. Wir werden dieses Jahr, nach zurückliegenden sechs sehr bitteren Jahren des Preisabschwunges, es erstmals wieder erleben, dass der Rohstoffmarkt zu einer positiven Performance fähig ist. Das hat mehr mit einem Zyklenwechsel zu tun als mit dem E-Auto. Zugegebenermaßen wirkt das E-Auto aber geradezu wie ein Turbo.

Aber der Reihe nach:

Vor der Finanzkrise, der Ölpreis lag bei 130 Dollar je Barrel, bildeten auch die meisten anderen Rohstoffe Preishochs aus. Die Branche verdiente prächtig und investierte. In Erwartung weiter steigender Preise wurden letztendlich Überkapazitäten geschaffen – es gab von Allem zu viel. Es brauchte neun Jahre und diverse Minenschließungen, Pleiten unter den Produzenten, Beinahe- Insolvenzen selbst unter den großen Playern, wie zum Beispiel Glencore, um den Markt zu bereinigen. Die Investitionsquote der Branche fiel auf ein historisches Tief. Neufunde blieben somit aus, Projekte zur Entwicklung neuer Lagerstätten wurden gestoppt. Selbst Recyclingunternehmen mussten schließen. Nun gibt es erste Angebotsdefizite und die Preise steigen. Wir sind gerade live dabei, wie ein alter Zyklus von einem neuen abgelöst wird. Für Investoren ergeben sich dadurch diverse Chancen.