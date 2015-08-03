Der reichste Mensch, der je gelebt hat, war nicht etwa ein Rockefeller oder ein Rothschild. Nein, es war ein Afrikaner im 13. Jahrhundert. Der König von Mali (Timbuktu/Westafrika), Mansa Musa, besaß nach heutigen Verhältnissen ein Vermögen von rund 400 Milliarden Dollar. Das schreibt ein Bericht von Money. Timbuktu war der größte Goldproduzent überhaupt, was zum gigantischen Reichtum König Musas führte.