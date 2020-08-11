Der Paraguay Investor

Neben wirtschaftlicher Stabilität und zum Beispiel auch einer relativ geringen Kriminalität ist Paraguay aber auch aufgrund seiner Zukunftsaussichten spannend. Paraguay ist etwa so groß wie Deutschland und die Schweiz zusammengenommen, hat aber nur etwas über sieben Millionen Einwohner. Das Land bietet fruchtbare Böden, viel Sonne und viel Regen – dazu Menschen, die sich traditionell in der Landwirtschaft wiederfinden. Es spricht also alles für einen starken, export-orientierten Agrar-Sektor, und tatsächlich generiert das kleine Paraguay Nahrungsmittel für über 80 Millionen Menschen, mit steigender Tendenz. Es gibt ja den alten Spruch, dass die Leute immer essen und trinken müssen, und weltweit ist das immer mehr die unausweichliche Schlussfolgerung. Als Investor möchte man da dabei sein.