Der Deutsche Richterbund zum TTIP-Investitionsgericht 

Ein besonderes Problem sieht der DRB in der fehlenden Rechtssetzungskompetenz: „Der Deutsche Richterbund hat erhebliche Zweifel an der Kompetenz der Europäischen Union für die Einsetzung eines Investitionsgerichts. Die Errichtung des ICS würde die Europäische Union und die Mitgliedstaaten verpflichten, sich mit Abschluss der Vereinbarung der Gerichtsbarkeit des ICS und der Anwendung einer vom Kläger bestimmten internationalen Verfahrensordnung (Art. 6 Nr. 5, 2; Art. 7 Nr.1) zu unterwerfen. Die Entscheidungen des ICS sind bindend (Art. 30 Nr. 1). “ Das ICS würde also nicht nur die Rechtssetzungsbefugnis der Mitgliedstaaten und der Union beschneiden sondern auch das etablierte Gerichtssystem ändern – und das ohne rechtliche Grundlage.