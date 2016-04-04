Der bequemste und preiswerteste Taxianbieter in Deutschland

Gastbeitrag Olivia Rossineli | Einfach super! Vielen Dank an kiwitaxi.de! Mein Bekannter hat mich auf diese Webseite hingewiesen und ich bin begeistert! Geschäftlich fliege ich sehr viel und bin deswegen immer auf mobilen Transport angewiesen. Ich war in vielen Ländern und es ist immer das Gleiche! Taxifahrer, die am Flughafen ihre Dienste anbieten, sind meistens teurer als Mietautos. Dank Kiwitaxi habe ich dieses Problem nicht mehr. Von Zuhause aus bestelle ich gemütlich einen Wagen auf meinen Namen. Dieser holt mich zur gewünschten Zeit ab und bringt mich zu einem guten Preis an meinen Zielort. Zudem sind die Fahrer sehr nett.
Es wird stets darauf geachtet, dass alles sauber ist und der Kunde komfortabel reist. Sehr bequem ist natürlich der Transfer zwischen den Flughäfen! Da muss ich einfach eine 1+ geben! Pünktlich, zügig und was auch sehr wichtig ist, immer höflich. Es ist mir einige Male passiert, dass ich wegen inkompetenten Taxi Organisationen beinahe meinen Flug verpasst habe.
Mit kiwitaxi.de ist mir so eine unangenehme Situation nie passiert. Auch möchte ich die Vielfalt dieser Webseite loben! Egal, ob ich einen Kleinbus für mich und meine Kollegen bestellte oder alleine reiste, die Fahrzeuge waren immer erster Klasse. In meinem Familienurlaub wurden sogar Kindersitze im Fahrzeug montiert. Ein weiteres Plus ist es, dass die Taxifahrer keine alberne Musik hören, wie es in sehr vielen Organisationen üblich ist. Aber das ist schon mein eigenes und persönliches Problem!
Ich glaube, viel reisende Menschen werden mich verstehen. Was ebenfalls zu loben ist, ist die einfache und bequeme Bedienung der Webseite. Die Navigation auf der Seite ist äußerst übersichtlich, es gibt keine verwirrende oder ablenkende Werbung und sonstige Spamware. In der Suchleiste gibt es bereits Varianten der Ziele, was das Bestellen sehr zügig macht. Insbesondere den Transfer zwischen den Flughäfen. Nach der Eingabe der nötigen Ziele wird gleich die Fahrzeit berechnet, was einfach genial ist. Wer oft mit dem Flugzeug reist, weiß schon, wie schwer es ist, den Transfer zu berechnen, wenn man nicht weiß, wie lange man von Flughafen zu Flughafen braucht. kiwitaxi.com ist daher meine erste Wahl, wenn es um preiswerten, pünktlichen und zügigen Transport geht.
Obwohl die Seite sehr bequem im Gebrauch ist, gibt es unten in der Ecke ein Hilfefenster, wo man bei Schwierigkeiten oder Fragen direkte Hilfe bekommen kann. In der Kategorie „Fragen und Antworten“ sind ebenfalls standartmäßige Themen angesprochen, die bei Reisenden am häufigsten auftreten. Mein Fazit: Kiwitaxi ist die bequemste und preiswerteste Art im Aus- oder Inland zu reisen. Immer pünktlich und höflich.
Bild: Kiwitaxi