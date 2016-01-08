Den Haag: Tribunal macht Monsanto den Prozess

Vandana Shiva, Forschungsinstitut für Wissenschaft, Technologie und Ökologie, Gründerin von Navdanya, führt in ihrer Rede während des Weltklimagipfels den Grund ihres Engagements aus: „Seit den 80er Jahren hat Monsanto emsig daran gearbeitet, Gesetze durchzusetzen, die Saatgut zu ihrem Eigentum zu machen um Lizenzen darauf erheben zu können und das Recht an allem zurückbehaltenen Saatgut zu erhalten. Dadurch wird ein Landwirt, der sein eigenes Saatgut nutzt, kriminalisiert, ein Umstand, den wir bekämpfen, seit wir Navdanya gegründet haben. Was das heißt: Verletzung ethischer Normen auf fundamentalster Ebene und Verletzung demokratischer Rechte. Schließlich treffen sich die Nationen der WTO um Gesetze zum Wohle ihrer Völker zu beschließen. Wenn Monsanto die geschrieben hat, ist das eine Unterwanderung von Demokratie und Souveränität, und ihre Inkraftsetzung ist beides: ein Ökozeit und ein Genozid.“