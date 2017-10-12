Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Panorama

DAX durchbricht wichtige Schallmauer

1 Min.

Von 
12.10.2017

Der Deutsche Aktienindex hat die wichtige Schallmauer von 13.000 Punkten durchbrochen. Damit hat das wichtigste deutsche Börsenbarometer auch den höchsten Stand aller Zeiten erreicht. Gründe für den Sprung über die runde Kursmarke sind die nachlassenden Sorgen über eine Zuspitzung der Lage in Spanien, die anhaltende Geldflut der Notenbanken sowie die weiterhin positiven globalen Konjunkturaussichten. Seit Jahresbeginn hat der DAX damit bislang mehr als 13 Prozent zugelegt. Während der Finanzkrise 2009 lag der Index bei rund 3.900 Punkten und hat sich seitdem mehr als verdreifacht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben