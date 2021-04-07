Bei einer Versteigerung des US-amerikanischen Auktionshauses Heritage Auctions am Freitag brachte ein Videospiel 660.000 US-Dollar ein. Das originalverpackte „Super Mario Bros.“-Spiel aus dem Jahr 1986 gilt damit als das teuerste Videospiel der Welt. Zuvor wurden ebenfalls originalverpackte Spiele von „Super Mario Bros.“ im Juli 2020 für 114.000 US-Dollar und im November 2020 für 156.000 US-Dollar verkauft. Der vorherige Besitzer des jetzigen Rekordhalters habe das Spiel 1986 als Weihnachtsgeschenk gekauft, es dann aber 35 Jahre lang in einer Schreibtischschublade vergessen, bis er es dieses Jahr dort wiederentdeckte. „Es lag die ganze Zeit über unten in meinem Büroschreibtisch. Ich habe nie daran gedacht“, erklärt der anonyme Verkäufer.