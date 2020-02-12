Das steht im jährlichen Brief von Gates

Als Bill Gates 1999 die Bill & Melinda Gates Stiftung gründete, war die Welt noch eine andere. Eine Welt vor 9/11, der Weltwirtschaftskrise und Social Media. Damals wie noch heute war Gates auf die Verbesserung des Schulsystems in den USA und der Verbesserung der Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt fokussiert. So schreibt er: „Im Mittelpunkt der Arbeit unserer Stiftung steht der Gedanke, dass jeder Mensch die Chance auf ein gesundes und produktives Leben verdient.“ Um das zu erreichen, setzte die Stiftung in den letzten 20 Jahren etwa 53.8 Milliarden US-Dollar ein.