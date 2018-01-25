Das sind die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank

Was mit dem Anleihekaufprogramm ab Oktober passiert, ließ EZB-Chef Mario Draghi weiterhin offen. Derzeit kauft die EZB jeden Monat Anleihen im Wert von 30 Milliarden Euro. Zuletzt wurde bekannt, dass die Zentralbank verstärkt Anleihen einiger Krisenländer kauft und damit von ihren eigenen Regeln abweicht. Nicht nur deswegen wird Mario Draghi kritisiert. Durch seine ultralockere Geldpolitik in Kombination mit steigenden Preisen kommt es zu einer schleichenden Geldentwertung und zu einer Umverteilung. Für Sparer sind die heutigen Entscheidungen der EZB keine guten Nachrichten. Sie müssen weiter auf steigende Zinsen warten. Als Reaktion stieg der Euro auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren.